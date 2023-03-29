زعيم اسكتلندا الجديد يبدأ مهامه بأول صلاة جماعة في مقر الحكومة

يذكر أن حمزة يوسف أصبح في 2012 أول مسلم يتبوأ منصبا وزاريا في إسكتلندا، وهو كذلك أصغر زعيم يرأس الحزب الوطني الاسكتلندي.

ولقي خصوصا إشادات لـ"مهاراته في التواصل لتوحيد الحزب" في الوقت الذي يشهد فيه الدعم للاستقلال -مطلبه الرئيسي- ركوداً في البلاد.