زعيم اسكتلندا الجديد يبدأ مهامه بأول صلاة جماعة في مقر الحكومة
وثق حمزة يوسف، عقب انتخابه رئيسا لوزراء اسكتلندا، أداءه الصلاة مع أفراد عائلته داخل مقر رئاسة الحكومة، بعد إفطار شهر رمضان المبارك.
ويعد حمزة يوسف، الذي ينحدر في الأصل من باكستان، أول مسلم يتقلد هذا المنصب في اسكتلندا.
ونشر رئيس الوزراء الاسكتلندي الجديد عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، صورا تجمعه بأفراد عائلته وهم يؤدون الصلاة معا.
وأرفق حمزة يوسف، الصور، بتغريدة جاء فيها: "أقضي أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في "بوت هاوس" (مقر رئاسة الحكومة) بعد التصويت البرلماني اليوم، وهي لحظة خاصة لنا وأنا أؤم عائلتي للصلاة في "بوت هاوس"، كما هو معتاد بعد الإفطار".
يذكر أن حمزة يوسف أصبح في 2012 أول مسلم يتبوأ منصبا وزاريا في إسكتلندا، وهو كذلك أصغر زعيم يرأس الحزب الوطني الاسكتلندي.
ولقي خصوصا إشادات لـ"مهاراته في التواصل لتوحيد الحزب" في الوقت الذي يشهد فيه الدعم للاستقلال -مطلبه الرئيسي- ركوداً في البلاد.