دويتو غنائي "عفوي" بين محمد عبده وآمال ماهر (فيديو)

شاركت المغنية المصرية آمال ماهر في دويتو غنائي "عفوي" مع المغني السعودي محمد عبده، خلال اتصال للاطمئنان على صحته.

وأجرت آمال ماهر اتصالاً مرئياً مع محمد عبده، بحضور سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، في منزل "فنان العرب" كما يلقب.

وشاركت آمال ماهر خلال الاتصال المرئي في أداء إحدى أغنيات محمد عبده، برفقة الأخير، الذي أبدى إعجابه الشديد بأدائها.

ونشرت شركة "روتانا" عبر أحد حساباتها في منصة "إكس" مقطعاً وثق الاتصال بين آمال ماهر ومحمد عبده بحضور سالم الهندي.