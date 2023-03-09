وائل رمضان: زميل وزميلة "زوّرا" شهادة وفاة لي لسرقة صفحتي على فيسبوك

كشف الفنان السوري وائل رمضان عن استعادة صفحته على فيس بوك بعد اختراقها منذ 7 أشهر، مشيرًا إلى أن زميلا وزميلة له قاما "بتزوير شهادة وفاة له" وتقديمها لإدارة فيسبوك من أجل سرقة الصفحة.

وأضاف وائل رمضان، خلال منشور كتبه عبر صفحته على فيسبوك: "بعد فترة طويلة ومحاولات حثيثة لإعادة هذه الصفحة الموثقة، وبعد أكثر من سبعة أشهر تقريباً، وبعد فقدان الأمل تماماً بذلك، عادت الصفحة اليوم ومنذ ساعات قليلة فقط".