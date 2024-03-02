ما مصير الصياد الكويتي بدر عيد المطيري المحتجز في العراق؟

شهدت الكويت، الجمعة، تحركاً رسمياً وشعبياً واسعاً في محاولة لإعادة الصياد الكويتي بدر عيدالمطيري المحتجز في العراق منذ نحو أسبوعين.

ودخل المطيري العراق عبر المنفذ الحدودي البري بين البلدين المتجاورين، يوم 14 شباط/فبراير الماضي، بهدف الصيد بواسطة الطيور أو ما يُعرف بـ"القنص"، لكن تم توقيفه في الحدود ومصادرة سيارته وطائرين برفقته.

وقال الصياد (52 عاماً)، إنه تلقى يوم الجمعة، اتصالات من وزارة الخارجية، وأعضاء في مجلس الأمة، يأمل أن تنتهي بتدخل في قضيته وإعادته لبلاده، حيث تحتجز السلطات العراقية جواز سفره رغم إطلاق سراحه.

وطالب نواب في مجلس الأمة الكويتي الذي تم حله حديثاً، وبينهم النائب محمد عوض الرقيب، والنائب السابق فايز الجمهور، وزارة الخارجية بالتدخل الفوري لإعادة المطيري إلى الكويت.