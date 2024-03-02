ما مصير الصياد الكويتي بدر عيد المطيري المحتجز في العراق؟
شهدت الكويت، الجمعة، تحركاً رسمياً وشعبياً واسعاً في محاولة لإعادة الصياد الكويتي بدر عيدالمطيري المحتجز في العراق منذ نحو أسبوعين.
ودخل المطيري العراق عبر المنفذ الحدودي البري بين البلدين المتجاورين، يوم 14 شباط/فبراير الماضي، بهدف الصيد بواسطة الطيور أو ما يُعرف بـ"القنص"، لكن تم توقيفه في الحدود ومصادرة سيارته وطائرين برفقته.
وقال الصياد (52 عاماً)، إنه تلقى يوم الجمعة، اتصالات من وزارة الخارجية، وأعضاء في مجلس الأمة، يأمل أن تنتهي بتدخل في قضيته وإعادته لبلاده، حيث تحتجز السلطات العراقية جواز سفره رغم إطلاق سراحه.
وطالب نواب في مجلس الأمة الكويتي الذي تم حله حديثاً، وبينهم النائب محمد عوض الرقيب، والنائب السابق فايز الجمهور، وزارة الخارجية بالتدخل الفوري لإعادة المطيري إلى الكويت.
وقال الرقيب: "مماطلة وزارة الخارجية بالتحرك الجاد والحازم مع قضية المواطن بدر المطيري بعد تواصلي معاه ومتابعة الموضوع منذ 10 أيام وعدنا القنصل محسن العجمي بإنهاء الموضوع، ولكن هذا التأخير غير مبرر و يدعو للتساؤل حول كرامة المواطنين وحق الدفاع عنهم في الخارج، ولابد من تحرك دبلوماسي جاد".
كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في جمعية المحامين الكويتية، قوله إن الجمعية قررت إرسال محامي لمتابعة القضية في العراق.
ويقول المطيري إنه يحمل رخصة صيد، لكن توقيفه بسبب شرائح الطيور التي معه، والتي توضع تحت جلدها، حيث لم تعمل تلك الشرائح عند فحصها في المنفذ الحدودي العراقي على حد تأكيده.
وظهر المطيري في مقاطع فيديو مناشداً بلاده التدخل لإعادته، حيث يقيم في ضيافة أحد العراقيين في البصرة، بعد توقيفه لمدة تسعة أيام، قبل الإفراج عنه بكفالة خمسة أشخاص، بينما لا يزال جوازه وسيارته وطيوره محتجزين.
ولم يصدر أي تعليق عراقي رسمي حول توقيف المطيري، والتهم الموجهة ضده حتى ساعة إعداد هذا التقرير.