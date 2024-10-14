مصمم أزياء مصري يكشف عن "موقف صادم" لوالده (فيديو)

كشف مصمم الأزياء المصري المعروف هاني البحيري عن موقف صادم لوالده تجاه مهنة تصميم الأزياء، مشيرا إلى أن أباه كان يخجل من تلك المهنة ويخشى أن تجلب العار للعائلة.

وفي تصريحات لأحد برامج "البودكاست"، قال إن والده كان يعمل "موجهاً أول ـ لغة عربية" بوزارة التربية والتعليم وكانت نظرته للأزياء والفنون بشكل عام نظرة سلبية إلى حد كبير.

وأوضح أن والده كان يعيش الحياة بجدية ويستيقظ مبكراً وينام مبكراً، لذا لم يتقبل فكرة أن ابنه سوف يعيش نمطاً مختلفاً، لافتاً إلى أن فكرة أن نجله سوف يمتهن تصميم الفساتين للشخصيات النسائية الشهيرة كانت تشعره بالخجل الشديد.

وذكر أن بدايات موهبة تصميم الأزياء ظهرت لديه وهو بسن الـ12 من العمر من خلال براعته في الرسم، في حين توفي والده وعمر هاني 17 عاماً.

وتحدث هاني البحيري، عن كواليس العمل مع فنانات مصر مستعيداً ذكريات كواليس فيلم "طيور الظلام"، إنتاج 1995، والذي ارتدت فيه يسرا فستاناً من تصميمه، مشيراً إلى أن هذا الفستان كان من أكثر الأزياء التي ارتدتها يسرا جرأة، وأثار جدلاً كبيراً بعد عرض الفيلم.

وأوضح البحيري، أن الفستان أثار جدلاً واسعاً وقت عرض الفيلم، حيث تساءل الجمهور وقتها عما إذا كان الفستان يحتوي على بطانة أم لا.

وذكر البحيري موقفاً لا ينساه بسبب هذا الفستان، قائلا إنه كان على متن طائرة عائداً من باريس، وما إن علم قائد الطائرة بوجوده على متنها، قرر ترك غرفة القيادة، والتوجه إليه حتى يسأله ما إذا كان الفستان له بطانة أم لا.