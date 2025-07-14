مصر.. وفاة لاعب "فلاي بورد" أثناء عرض استعراضي

لقي لاعب "الفلاي بورد" الشهير محمود عبدالغني عبدالعظيم مصرعه؛ إثر فقدانه التوازن أثناء تنفيذ حركة استعراضية ضمن فعالية ترفيهية بأحد المنتجعات السياحية في منطقة سهل حشيش جنوبي الغردقة.

وتلقت مديرية أمن البحر الأحمر بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط أحد لاعبي الفلاي بورد من ارتفاع كبير خلال العرض، وعلى الفور، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

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وأظهرت المعاينة الأولية أن اللاعب سقط بشكل عنيف أثناء الاستعراض، ما تسبب بإصابات خطيرة بالرأس أودت بحياته في الحال.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى الغردقة العام، وفقا لمواقع محلية، أن الجثمان نُقل إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وأن الفحص المبدئي أظهر وجود إصابات متعددة بالجمجمة يُرجح أنها السبب الرئيس للوفاة نتيجة السقوط العنيف.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

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ونعت وزارة الشباب والرياضة اللاعب محمود عبدالغني، وأكدت، في بيان رسمي، أن اللاعب الراحل كان أحد الوجوه المتميزة في رياضات الألعاب المائية، وأسهم في الترويج لرياضة الـ"فلاي بورد" داخل مصر، لا سيما في مناطق الجذب السياحي بالبحر الأحمر.