تداول نشطاء على مواقع التواصل القصة الدراماتيكية لوفاة طالب مصري بصورة مؤلمة تحت عجلات القطار بعد ساعات من تنبئه بنهايته.

ولقي الطالب مصرعه، مساء أمس الجمعة، إثر تعرضه لحادث أليم عندما صدمه قطار عند مزلقان "الأخصاص" خلال عبوره السكة الحديد، بمدينة المنيا، وجرى نقله إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.

وكان الطالب كتب منشورا قبل موته بساعات عبر موقع "فيسبوك"، قال فيه: "كن جميلا مع الكل فهناك لحظة وداع ليس لها وقت".

وتلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث قطار بإحدى المزلقانات، أسفر عن مصرع شخص وجرى نقله إلى المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع حازم إيهاب، 18 سنة، طالب، مقيم في مدينة المنيا، وجرى نقله لمستشفى المنيا العام ودخوله المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي؛ لإعداد التقرير الطبي لمعرفة الأسباب التفصيلية التي أدت للوفاة.