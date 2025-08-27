مصدر بوزارة الدفاع الإسرائيلية: واشنطن ترفض "الممر الإنساني" للسويداء كذلك دعوات الانفصال

logo
منوعات

حضور أنجلينا جولي في "بروداوي" يحقق حلم طاقم المسرحية

حضور أنجلينا جولي في "بروداوي" يحقق حلم طاقم المسرحية
أنجلينا جوليالمصدر: Getty Images
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 11:30 ص

حضرت النجمة العالمية أنجلينا جولي مؤخرًا عرض مسرحية "جون بروكتور هو الشرير" على مسرح برودواي، محققة حلم طاقم العمل والممثلين الذين وصفوا حضورها بأنه لحظة تاريخية.

وسبق لأنجلينا جولي أن شاركت في إنتاج مسرحية "الغريب" إلى جانب ابنتها فيفيان كمساعدة، وأخرجتها دانيا تيمور، حيث حققت نجاحًا كبيرًا وحصدت أربع جوائز توني عام 2024.

وأكد مصدر لمجلة People أن جولي أعربت عن إعجابها الكبير بالمسرحية الجديدة، ووطدت علاقتها بطاقم العمل بفضل حبهم المشترك للمخرجة دانيا تيمور؛ ما جعل زيارتها تجربة مؤثرة للجميع.

أخبار ذات علاقة

الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي

أنجلينا جولي تعود لعالم الجاسوسية مع مخرج Mr. & Mrs. Smith

وفي خطوة مستقبلية، أعلنت شركة "يونيفرسال ستوديوز" تحويل المسرحية إلى فيلم سينمائي من إنتاج تينا فاي ومارك بلات، وفق ما ذكر موقع "هوليوود ريبورتر".

وتدور أحداث المسرحية والفيلم حول مجموعة من طالبات المرحلة الثانوية في بلدة ريفية بجورجيا يدرسن مسرحية "ذا كروسيبل"، حيث يشككن في مكانة جون بروكتور كبطل ويواجهن حقائق صادمة عن مجتمعهن والرجال الأقوياء فيه؛ ما يطرح تساؤلات حول القيم والعدالة في محيطهن الاجتماعي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC