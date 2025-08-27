حضور أنجلينا جولي في "بروداوي" يحقق حلم طاقم المسرحية

حضرت النجمة العالمية أنجلينا جولي مؤخرًا عرض مسرحية "جون بروكتور هو الشرير" على مسرح برودواي، محققة حلم طاقم العمل والممثلين الذين وصفوا حضورها بأنه لحظة تاريخية.

وسبق لأنجلينا جولي أن شاركت في إنتاج مسرحية "الغريب" إلى جانب ابنتها فيفيان كمساعدة، وأخرجتها دانيا تيمور، حيث حققت نجاحًا كبيرًا وحصدت أربع جوائز توني عام 2024.

وأكد مصدر لمجلة People أن جولي أعربت عن إعجابها الكبير بالمسرحية الجديدة، ووطدت علاقتها بطاقم العمل بفضل حبهم المشترك للمخرجة دانيا تيمور؛ ما جعل زيارتها تجربة مؤثرة للجميع.

وفي خطوة مستقبلية، أعلنت شركة "يونيفرسال ستوديوز" تحويل المسرحية إلى فيلم سينمائي من إنتاج تينا فاي ومارك بلات، وفق ما ذكر موقع "هوليوود ريبورتر".

وتدور أحداث المسرحية والفيلم حول مجموعة من طالبات المرحلة الثانوية في بلدة ريفية بجورجيا يدرسن مسرحية "ذا كروسيبل"، حيث يشككن في مكانة جون بروكتور كبطل ويواجهن حقائق صادمة عن مجتمعهن والرجال الأقوياء فيه؛ ما يطرح تساؤلات حول القيم والعدالة في محيطهن الاجتماعي.