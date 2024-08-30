تركيا.. خلاف زوجي ينتهي بمجزرة مروعة أمام المارة (صور)

لقي رجل وامرأة مصرعهما، وأصيبت سيدة ثالثة بجروح خطرة، في ولاية إزمير التركية، بسبب خلاف زوجي تحول إلى مجزرة مروعة على مرأى من المارة.

وبدأت الحادثة عندما هاجم شاب تركي يدعى أوزكان، 35 عامًا، زوجته ايسين، 32 عامًا، بسكين مطبخ أمام مركز تجميل في منطقة "أوديميش" في إزمير.

وطعن الزوج الغاضب، صديقة زوجته إيبرو، 36 عامًا، التي كانت برفقتها وقت وقوع الحادث، قبل أن يطعن نفسه في محاولة انتحار ناجحة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام المحلية، الضحايا ممدين في الشارع، على حين يحاول المارة تقديم إسعافات أولية لهم إلى حين وصول الإسعاف.

ولقي الزوج أوزكان، وصديقة زوجته، إيبرو، مصرعهما في الهجوم، على حين تعاني الزوجة إيسين من إصابة حرجة، وتتلقى العلاج في المستشفى.

وذكرت تقارير محلية، أن الزوجين لديهما طفلان بعد عشر سنوات من الزواج، وكانا على وشك الطلاق، ويعيشان في الآونة الأخيرة منفصلين عن بعضهما في السكن، وأن الصديقة إيبرو متزوجة ولديها 3 أطفال.