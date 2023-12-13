تقرير: حظر محتمل لسلع استهلاكية في أوروبا بسبب "مواد كيميائية خطرة"
يدق تقرير نشرته الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA) ناقوس الخطر بشأن الوجود الواسع النطاق للمواد الكيميائية الخطرة في ما يقرب من 20% من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الألعاب، وسماعات الرأس، وحصائر اليوغا، وقفازات ركوب الدراجات، والأحذية، والمجوهرات.
ونقلت صحيفة "لوموند" عن التقرير، أنه بعد عمليات التفتيش في 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، عثرت السلطات على أكثر من 400 من أصل 2400 مادة تقريبًا تنتهك تشريعات الاتحاد الأوروبي؛ بسبب المستويات المفرطة من المواد الخطرة، مثل الرصاص والكادميوم والفثالات (مركبات كيميائية تضاف إلى المواد البلاستيكية لزيادة مرونتها).
وحسب التقرير، تصدرت الأجهزة الكهربائية، بما في ذلك الألعاب والشواحن والكابلات وسماعات الرأس، قائمة عدم الامتثال، إذ فشلت 52% من هذه المنتجات في تلبية معايير السلامة، وتراوحت المشكلات بين الرصاص في اللحام، ووجود الفثالات في الأجزاء البلاستيكية المرنة، والكادميوم في الدوائر المطبوعة.
وأشارت "لوموند" إلى أنه من المثير للدهشة أن التأثيرات الصحية الناجمة عن التعرض للرصاص قد أعيد تقييمها بما يزيد على خمسة ملايين حالة وفاة سنويًّا على مستوى العالم، مع خسارة كبيرة في الحاصل الفكري لدى الأطفال دون سن الخامسة، بينما تسبب الفثالات، اختلالات في الغدد الصماء، ومخاطر شديدة على الإنجاب، في حين يسهم الكادميوم، وهو مادة مسرطنة، في الإصابة بسرطان البنكرياس.
وأظهرت سلع الموضة، بما في ذلك الحقائب والمجوهرات والأحزمة والأحذية والملابس، مستويات مفرطة من نفس المواد الكيميائية، ما أدى إلى معدل عدم امتثال قدره 15%.
وحسب التقرير، فإن الألعاب غير الكهربائية، بما في ذلك ألعاب الحمام، وسجاد اللعب، والدمى، والأزياء، والتماثيل البلاستيكية، والمواد اللزجة، تحتوي أيضًا على مواد خطرة، بمعدل عدم امتثال قدره 16%، إضافة إلى ذلك، كشفت المعدات الرياضية، مثل سجادات اليوغا، وقفازات ركوب الدراجات، والكرات، والمقابض المطاطية، عن عدم امتثال في 18% من الحالات، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود البارافينات المكلورة قصيرة السلسلة (مثبطات اللهب)، والفثالات في البلاستيك، والمواد الكيميائية، إضافة إلى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) في المطاط.
وأكد التقرير أن غالبية المواد التي تم اختبارها، لا سيما تلك التي لديها أعلى معدلات عدم امتثال (22%)، نشأت في الصين، فيما أظهرت المواد المصنعة في أوروبا معدل عدم امتثال قدره 8%، وأشار إلى اتخاذ السلطات إجراءات في 85% من الحالات، ما أدى إلى إزالة المنتج من السوق من خلال عمليات السحب أو الحظر، إلا أن العديد من الشركات المخالفة بنسبة 53% أفلتت من العقوبات، و18% فقط من المخالفات أدت إلى غرامات، و13% أدت إلى شكاوى أو تحقيقات قضائية.
وختم التقرير بتوصية "الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية" (ECHA) للصناعيين بزيادة اليقظة، مع التركيز على تقييمات صارمة للمخاطر قبل الإنتاج والالتزام باللوائح الكيميائية، علاوة على حث المفوضية الأوروبية على التعامل مع الشركاء الاقتصاديين الأجانب، لا سيما الصين، لمعالجة هذه القضية.
ودعا التقرير إلى تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز وتوسيع الضوابط على المنتجات التي تم تحديدها على أنها مخاطر صحية محتملة على مواطني الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا الحاجة إلى بذل جهود تعاونية لضمان سلامة السلع الاستهلاكية وحماية صحة الأوروبيين.