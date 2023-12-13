تقرير: حظر محتمل لسلع استهلاكية في أوروبا بسبب "مواد كيميائية خطرة"

يدق تقرير نشرته الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA) ناقوس الخطر بشأن الوجود الواسع النطاق للمواد الكيميائية الخطرة في ما يقرب من 20% من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الألعاب، وسماعات الرأس، وحصائر اليوغا، وقفازات ركوب الدراجات، والأحذية، والمجوهرات.

ونقلت صحيفة "لوموند" عن التقرير، أنه بعد عمليات التفتيش في 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، عثرت السلطات على أكثر من 400 من أصل 2400 مادة تقريبًا تنتهك تشريعات الاتحاد الأوروبي؛ بسبب المستويات المفرطة من المواد الخطرة، مثل الرصاص والكادميوم والفثالات (مركبات كيميائية تضاف إلى المواد البلاستيكية لزيادة مرونتها).

وحسب التقرير، تصدرت الأجهزة الكهربائية، بما في ذلك الألعاب والشواحن والكابلات وسماعات الرأس، قائمة عدم الامتثال، إذ فشلت 52% من هذه المنتجات في تلبية معايير السلامة، وتراوحت المشكلات بين الرصاص في اللحام، ووجود الفثالات في الأجزاء البلاستيكية المرنة، والكادميوم في الدوائر المطبوعة.

وأشارت "لوموند" إلى أنه من المثير للدهشة أن التأثيرات الصحية الناجمة عن التعرض للرصاص قد أعيد تقييمها بما يزيد على خمسة ملايين حالة وفاة سنويًّا على مستوى العالم، مع خسارة كبيرة في الحاصل الفكري لدى الأطفال دون سن الخامسة، بينما تسبب الفثالات، اختلالات في الغدد الصماء، ومخاطر شديدة على الإنجاب، في حين يسهم الكادميوم، وهو مادة مسرطنة، في الإصابة بسرطان البنكرياس.