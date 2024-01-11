تونس.. معرض فني "ثري" يطرح قضايا البيئة

يحتفي عدد من الفنانين التونسيين والأفارقة بالصناعات التقليدية التونسية، من خلال بعث روح جديدة فيها بتوظيف تقنيات الفن المعاصر، وبطرح إشكالات معاصرة منها التلوث البيئي وتداعيات الاحتباس الحراري.

وفي معرض جماعي يتواصل حتى 20 مارس/ آذار المقبل، يلتقي عشرة فنانين تشكيليين أفارقة لإعادة الصناعة اليدوية التونسية إلى الحياة، حيث تختفي بعض الحرف والمواد الأساسية لبعض الصناعات التقليدية، لاسيما بسبب الاحتباس الحراري والتلوث.

والمعرض الذي يتخذ شعار "حرفيين"، يقام داخل مستودعات كبيرة موشحة باللونين الأبيض والأصفر، في منطقة شعبية شديدة الكثافة السكانية، هي مدينة الدندان التابعة لمحافظة منوبة شمال غرب العاصمة تونس، خلافًا لمعظم معارض الفن التشكيلي التي عادة ما تنظم في أروقة فنية وسط العاصمة أو في الأحياء الراقية القريبة منها.

لكن موقع معرض "حرفيين" لا يخلو من الرمزية، فهو مركز سابق لنسج المنسوجات تم تحويله إلى محطة لغسيل السجاد، بجوار "دار الدندان" للحرف اليدوية.

وتقول نادية الجلاصي، إحدى المشرفين على المعرض: "لقد أعدنا بناء كل شيء من الألف إلى الياء لجعل مساحة المعرض مؤهلة لمثل هذا الحدث".