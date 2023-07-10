نجوم العرب يضيئون ليالي مهرجان جرش في الأردن

تعقد اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون اليوم الإثنين، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات الدورة 37 للعام 2023، والذي يرفع شعار " ويستمر الفرح".

ويستعرض المدير التنفيذي للهرجان أيمن سماوي خلال المؤتمر أسماء الفنانين العرب الذي سيحيون ليالي جرش في المدينة الأثرية شمال الأردن، والذي سينطلق في 26 من شهر تموز/يوليو الجاري ولغاية 5 من شهر آب/أغسطس المقبل.