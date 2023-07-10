نجوم العرب يضيئون ليالي مهرجان جرش في الأردن
تعقد اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون اليوم الإثنين، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات الدورة 37 للعام 2023، والذي يرفع شعار " ويستمر الفرح".
ويستعرض المدير التنفيذي للهرجان أيمن سماوي خلال المؤتمر أسماء الفنانين العرب الذي سيحيون ليالي جرش في المدينة الأثرية شمال الأردن، والذي سينطلق في 26 من شهر تموز/يوليو الجاري ولغاية 5 من شهر آب/أغسطس المقبل.
وكشف مصدر لـ"إرم نيوز" أبرز أسماء الفنانين العرب المشاركين في مهرجان جرش، وهم خالد عبدالرحمن وهاني شاكر وراغب علامة ونجوى كرم ووائل كفوري وجورج وسوف وصابر الرباعي.
كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالمهرجان، والفعاليات الثقافية والفنية وحفل الافتتاح، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات على المسارح في المدينة الأثرية والفعاليات المصاحبة للمهرجان في العاصمة عمان.