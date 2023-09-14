شهادة مروّعة لمصري نجا من فيضانات درنة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قيل إنها شهادة لأحد المصريين الناجين من فيضانات درنة.

وبحسب ما جاء في شهادة المصري، الذي لجأ إلى عمارة مشيدة قرب البحر مع العديد من العمال والعائلات وقت الكارثة، فإنّ المياه وصلت إلى الدور السادس.

وذكر المصري أنه شاهد مباني حديثة تختفي بأكملها، لافتا إلى أن المباني اختفت تحت المياه بعد أن غمرتها.