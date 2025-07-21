بأنفه الكبير.. القط "بارني بابل" يخطف الأضواء عالميا (صور)

اكتسب القط بارني بابل شهرة واسعة بفضل أنفه الكبير وغير المعتاد، الذي أثار فضول الكثيرين بعد انضمامه لجمعية إنقاذ القطط في أيرلندا الشمالية في يوليو 2024.

ونشرت الجمعية صورة لبارني، أظهرت أن أنفه أكبر بثلاث مرات تقريبا مقارنة بقط آخر يُدعى بوس، مع تعليق ساخر يشير إلى حياة القط المريحة وسط رعاية الجمعية ومحبة المتطوعين، مشيرة إلى أن بارني يتمتع بمتابعة عالمية.

وأوضحت الجمعية أن بارني وبوس كانا سابقا قطين ضالين يعيشان في غابة باركانور بمدينة دونغانون، حيث كان بارني يعيش دون تعقيم أو خصي قبل تدخل السكان المحليين وإبلاغ جمعية الإنقاذ.

وشاركت لينسي جونز من جمعية ليسبورن الخيرية مقطع فيديو للقط، طالبت فيه بالتبرع لتغطية تكاليف علاجه البيطري.

وقالت حسب صحيفة بلفاست نيوز ليتر: "بارني ودود جدًا، وربما تخلى عنه أصحابه بسبب تكاليف العلاج أو عدم الرغبة في معالجته. هو الآن بأمان ويتلقى كل الرعاية اللازمة".

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وفي لقاء على برنامج BBC Sounds، قالت ليندسي من Rescue Cats NI إنها فوجئت بحجم أنف بارني الذي يشبه أنف المهرج، لكنها أكدت أن الفحوصات أظهرت أن الورم الذي يغطي الأنف غير سرطاني.

وفي يونيو الماضي، نشرت الجمعية صورة جديدة لبارني أظهرت تقلص حجم أنفه بشكل ملحوظ بعد عام من العلاج، الذي استمر بشكل متقطع على مدى حوالي عام، حيث تلقى علاجًا لفترة سبعة أيام تلتها فترة توقف، بسبب إصابته بعدوى فطرية تُعرف باسم "كريبتوكوكس".

وأكدت الجمعية أن رحلة التعافي طويلة، لكنها تسير بخطى إيجابية، وأن بارني أصبح من أكثر القطط هدوءا، حيث يُظهر تحسنا ملحوظا في حالته الصحية وسلوكياته اليومية.