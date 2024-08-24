ظهر آدم قديروف، نجل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في مقطع فيديو مستعرضا مهاراته في الرماية.

ويمسك قديروف في مقطع الفيديو المتداول برشاشين ذهبيين بكلتا يديه، مطلقا النار منهما بطريقة استعراضية.

ويبلغ آدم قديروف من العمر 16 عاما، وذكرت وسائل إعلام أنه حائز على العديد من الجوائز.

ولقي مقطع الفيديو تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات متباينة حول مهارة نجل الرئيس، وأخرى حول "البذخ" الذي عرفت به العائلة الرئاسية للشيشان.

ويعرف الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باهتمامه بالرياضة واقتناء السيارات الفاخرة، وإقامة احتفالات بأعياد ميلاده ومناسبات أخرى، وسط أجواء مترفة وبحضور نجوم عالميين.

وتعرض قديروف لانتقاد كبير من الصحافة الدولية؛ بسبب خروقات لحقوق الإنسان في الشيشان.

وكان الزعيم الشيشاني ظهر بدوره وهو يقود سيارة "تسلا سايبرترك" مزودة بمدفع رشاش.

ونشر قديروف مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة "تيلغرام"، وهو يقود السيارة المزودة بمدفع رشاش، كاشفًا عن خططه لإرسال السيارة إلى منطقة النزاع في أوكرانيا.