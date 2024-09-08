بعد 19 يوما من البحث.. العثور على الطفلة "نارين" جثة هامدة

عُثر على جثة طفلة تبلغ ثماني سنوات فقدت قبل 19 يومًا في ولاية ديار بكر في جنوب شرق تركيا، على ما أعلن وزير الداخلية التركي.

وكتب الوزير علي يرلي كايا، عبر منصة "إكس" "للأسف، عثرت العناصر الأمنية على جثة نارين التي فُقدت في قرية تافسانتيبي في منطقة باغلار في ديار بكر".

وعثر على جثة نارين غوران في نهر على بعد كيلومتر واحد من القرية التي تعيش فيها مع عائلتها، بحسب محطة "إن تي في" الإخبارية التركية.

وبعد فقدانها في الـ21 منلاآب/ أغسطس، بوشرت عمليات بحث، لكنها لم تُفض إلى نتيجة، وأثارت قضيتها تعاطفًا كبيرًا في تركيا، وانضم مشاهير عدة إلى حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملت اسم "البحث عن نارين".

وأوقف عمّ نارين الأسبوع الفائت بعد "شبهات كبيرة" بارتكابه "جريمة قتل" و"حرمان من الحرية".

وكتب وزير العدل يلماز تونج في منشور عبر منصة "إكس" أن "التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة في ديار بكر منذ اللحظات الأولى للحادث يجري بطريقة متعددة الجوانب ودقيقة. وسيمثل المسؤولون عن وفاة نارين أمام القضاء".