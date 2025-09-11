عامل ينتقم من عقوبات مديره بطريقة "لا تخطر في الذهن"

ضجت صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمديره "الطاغية" الذي يشغل موقعًا وظيفيًا مرموقًا دون وجه حق و"دائم التطاول" على مرؤوسيه بألفاظ خارجة وإشارات بذيئة، ليتضح فيما بعد أن المدير بريء من كل ذلك.

حدث هذا مع عامل بأحد المصانع المصرية قامت محكمة الجنح الاقتصادية اليوم الخميس بالقاهرة بإدانته وتغريمه بمبلع 20 ألف جنيه في تهمة التشهير بمديره في المصنع، من خلال إنشاء صفحة وهمية على موقع "فيسبوك" تتضمن مقاطع فيديو زائفة للمدير وهو يتجاوز بحق العمال.

وسبق أن أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعد بلاغ حرره المجني عليه أمام مباحث مكافحة الجريمة الإلكترونية، يتضرر فيه من قيام مجهول بإنشاء حساب على "فيسبوك" يتضمن صورًا له ومقاطع فيديو تظهره على خلاف الحقيقة، حيث يتلفظ بألفاظ وعبارات بذيئة وخادشة تجاه بعض الأشخاص، وتدعي المنشورات المصاحبة للصور والفيديوهات أنهم العمال المرؤوسون له في جهة عمله.

وتبين من الفحص وبتكثيف تحريات المباحث أن "هذا الحساب أنشأه المتهم بغرض التشهير بالمجني عليه، والإساءة إلى سمعته انتقامًا منه بسبب تكرار مجازاته بسبب بعض المخالفات الوظيفية التي يرتكبها المتهم أثناء تأدية عمله"، وأنه "قرر الانتقام منه بهذه الطريقة بعد العقوبات الموقعة عليه في العمل".

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الجريمة، وأنه "استغل بعض الصور والفيديوهات الخاصة بالمجني عليه والتي كان وضعها على حسابه الشخصي على فيسبوك وظاهرة أمام أصدقائه، وقام بتركيب العبارات الصوتية التي تضمنت ألفاظًا خادشة وبذيئة عليها".

وأرفق مقاطع الفيديو المركبة بعبارات تحريضية من نوعية: "مدير في مصنع.. انظروا كيف يتعامل مع العمال ومذا يقول لهم"، و" هذا الرجل طاغية في صورة بني آدم، لماذا يسكت عنه المسؤولون؟".