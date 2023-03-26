"سوق البحصة" بدمشق ينسف قانون قيصر وحقوق الملكية

ليس بعيداً عن مبنى محافظة دمشق، يقع سوق البحصة الدمشقي، الملقب بـ"وادي السيليكون السوري"، الذي يتميز عن نظيره في كاليفورنيا بأنه الأقدر على تأمين كل ما يتعلق بالتقنيات الحديثة ومنتجاتها وخدماتها بأبخس الأسعار.

والأهم أن المبرمجين فيه يمتلكون الإمكانيات العالية لنسف كل ما يتعلق بحقوق النشر للأنظمة والبرامج وتحديثاتها برمشة عين، كما أن شبكة العاملين فيه لا يعطون بالاً لقانون قيصر وعقوباته، إذ إنهم قادرون على طعنه متى شاؤوا.

الباحث مثلاً عن آخر إصدارات نظام ويندوز الذي يدعم الإقلاع على جميع الأجهزة والمعالجات، سوق البحصة هو مقصده، مع ميزة أنه لن يدفع أكثر من 5000 ليرة سورية مقابل ذلك (ثلاثة أرباع الدولار الواحد تقريباً)، في حين أن سعره العالمي يتجاوز 28 دولارا.