ماذا تقول عربة التسوق عن أنماط حياتنا؟

لا شك أننا ألقينا جميعًا نظرة خاطفة على العربة المجاورة لنا في صف الخروج من مركز التسوق، محاولين استنتاج تفاصيل حياة شخص ما من محتوياتها، إذ إن عادات التسوق الخاصة بك يمكنها أن تكشف الكثير عن شخصيتك وأسلوب حياتك.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، خلال السنوات الأخيرة، تغير تسوق البقالة بشكل كبير، إذ ارتفعت الأسعار، وانخفضت أحجام العبوات، في حين جعلت جائحة كورونا خدمات مثل Instacart وAmazon Grocery شائعة.

يواجه المستهلكون الآن مجموعة هائلة من الخيارات، إذ يتسوق البعض كل يوم تقريبًا، بينما يتسوق البعض الآخر عدة مرات فقط في الشهر.

واعتمد البعض على الوجبات المجمدة، بينما سعى آخرون إلى الحصول على المنتجات الطازجة. وجدنا أن عوامل مثل الهوية والدخل والجغرافيا تلعب دورًا مهمًا في تحديد ما ينتهي به الأمر في عربة التسوق.

جاكي كيسترسون، خبيرة مالية ولديها طفلان صغيران، تجد تسوق البقالة أقل متعة مما كان عليه من قبل.

ومع جدول أعمالها المزدحم وخيارات الطعام المحدودة بسبب وجود أطفال في المنزل، تغيرت أولوياتها.

وبعد أن كرست نفسها لإعداد أغذية الأطفال في المنزل، أصبحت الآن تعتمد على خيارات مناسبة مثل أكياس أغذية الأطفال التي تحتوي على الخضراوات.

تشتمل عربة التسوق الخاصة بها على عناصر مثل الديك الرومي ومبيض القهوة وأكياس أغذية الأطفال، ما يعكس متطلبات حياتها السريعة والمليئة بالانشغالات.

المحامية كيمبرلي أوهورو، تعيش في "روزديل بارك"، في أسرة ذات دخل متدن كانت تعتمد على الأطعمة المصنعة بالدرجة الأولى.

والآن، ومع دخلها المريح تعطي "أوهورو" الأولوية للمكونات الطازجة والعضوية ولكنها تواجه خيارات محدودة للبقالة، إذ إن أقرب محل بقالة مجهز جيدًا لا يزال على بعد 25 دقيقة بالسيارة من منزلها.

تتسوق في متجر Target، إذ تشتري الأساسيات مثل الطماطم واللبن والوجبات الخفيفة النباتية لمراهقيها النباتيين.

وعلى الرغم من قدرة "أوهورو" المالية الحالية على شراء البقالة العضوية الطازجة، فإن الاختيار المحدود في أقرب متجر بقالة لها، يجبرها على الاعتماد أحيانًا على الأطعمة المصنعة والمعبأة.

وتواجه ايسة جيلبرت، وهي فنانة تعيش في ألاسكا، تحديات كبيرة في استضافة حفلات عشاء بسبب أن ولايتها تستورد 95% من طعامها، ما يؤدي إلى محدودية الاختيار وارتفاع الأسعار.

وعلى عكس منزلها السابق في كاليفورنيا، يجب أن تكون جيلبرت مرنة للغاية في تخطيط وجباتها لأن بعض المكونات قد لا تكون متاحة، وحتى المنتجات البسيطة يمكن أن تكون باهظة الثمن بشكل كبير.

وفي الختام، توضح عربات البقالة المتنوعة هذه كيف تشكل الظروف الشخصية خياراتنا الغذائية، ما يعكس هوياتنا وأنماط حياتنا وقيمنا.

وبدءًا من الأطعمة المصنعة المريحة وحتى الاستمتاع بالمكونات اللذيذة، توفر عادات البقالة لدينا نافذة على حياتنا اليومية.