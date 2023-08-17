"العميل صفر" يتصدر شباك التذاكر ضمن أفلام صيف 2023
تصدر فيلم النجم أكرم حسني "العميل صفر"، شباك التذاكر في دور السينما العربية ضمن أفلام صيف 2023.
ونجح الفيلم بالتفوق على 9 أفلام أخرى وحقق أكثر من 802 ألف جنيه مصري في أولى ليالي عرضه.
وشارك بنجاح هذا الفيلم العديد من الممثلين الذين قدموا أدوارًا بارزة على رأسهم بيومي فؤاد ومصطفى غريب ومنذر الرياحنة، وأسماء أبو اليزيد، وهو من بطولة الفنان أكرم حسني والنجمة السعودية فاطمة النبوي وفيدرا والعديد من النجوم.
والفيلم نابع من فكرة "محمد سامي"، وإنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل وسيناريو وحوار وائل عبدالله.
تتمحور أحداث الفيلم حول شخصية صفر الذي يقوم بدورها الفنان عبداللطيف شداد الهمم، ليكون دوره فرد أمن يتحول إلى عميل اسمه صفر ضمن أحداث وظروف غامضة.
ومن المقارنة بين أي فرد أمن والعميل صفر، يمكن ملاحظة أن فرد الأمن عادة ما يكون شابا يعمل دون السماح له بحمل أي سلاح، بينما العميل صفر مدرب على الفنون القتالية الصعبة ويجيد استخدام جميع الأسلحة ويستطيع التخفي بسرعة والتنكر.
ويتنافس الفيلم على المركز الأول بوجهة نظر الجماهير مع 9 أفلام أخرى برزت على الساحة الفنية بالفترات الأخيرة.
وأبرز الأفلام المنافسة هي "وش في وش، خمس جولات، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، البعبع، وتاج والبطة السوداء".