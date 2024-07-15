بعد ظهوره في خطوبة ابنته.. تقييمات متضاربة حول صحة محمد فؤاد (فيديو)

في أول ظهور له بعد شائعات إصابته بجلطة وشلل في وجهه، ظهر الفنان محمد فؤاد في حفل خطوبة ابنته "بسملة" حيث قدم عددًا من أغنياته، وشارك العروس فرحتها.

وشهد تقييم الحالة الصحية لمحمد فؤاد انقسامًا في الرأي بين المتابعين، فهناك من رأى أنه يعاني آثار تعب وإرهاق وظهر بوجه شاحب ومجهود محدود، في حين رأى البعض الآخر أن ظهوره يعد أبلغ رد على شائعات المرض، حتى ولو لم يكن في كامل لياقته.

وتداول نشطاء صورًا ومقاطع فيديو للمطرب الشهير، وهو يبكي تأثرًا في الحفل الذي أقيم بإحدى قرى الساحل الشمالي بمصر.

وأبرزت الصور ارتداء فؤاد لملابس بيضاء تتماشى مع ملابس العروسين في الحفل الذي لم يشهد حضور شخصيات عامة أو فنانين، واقتصر الحضور فيه على عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

وكانت شائعة أكدت إصابة الفنان المصري محمد فؤاد بأزمة صحية مفاجئة أجبرته على إلغاء ارتباطاته الفنية كافة والتفرغ للعلاج خلال الأسابيع المقبلة.

وقيل إن الفنان أصيب بحالة من الهلع، ظنًا منه أنه أصيب بجلطة في الدماغ بسبب اعوجاج فمه بشكل مفاجئ، حين استيقظ من النوم مع توقف الجانب الأيمن من الوجه بشكل تام، في حين أكد له الطبيب أنه أصيب بمرض العصب السابع قبل أن يعود فؤاد، وينفي صحة تلك الأنباء.