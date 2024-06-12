الكويت.. حرمان نهائي لطالب من الدراسة بسبب مخالفة غش "غريبة"

قررت وزارة التربية في الكويت، حرمان طالب ثانوية من الدراسة بشكل نهائي في مدارس البلد الخليجي بعد أن تورط بمخالفة غش امتحاني، "غريبة" تضمنت حضور شخص آخر مكانه لقاعة الامتحان.

وقالت تقارير محلية، إن المسؤولين عن إحدى القاعات التي جرى فيها امتحان اللغة الإنكليزية، يوم الخميس الماضي، شكّوا بهوية أحد الطلاب، ليتضح أنه شخص آخر ينتحل صفة الطالب.

وسرعان ما هرب الشخص من قاعة الامتحان فور اكتشاف أمره؛ ما دفع رئيس اللجنة الامتحانية هناك، بتحرير محضر تحت مسمى "انتحال شخصية طالب".

وردَّت وزارة التربية سريعًا على تلك المخالفة، وأصدرت قرارًا بحرمان الطالب من الدراسة بصفة نهائية في جميع مدارس الكويت بحسب ما نقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصدر لم تسمّه.

وأثار القرار ردود فعل واسعة، إذ انتقد مدونون كويتيون كثر عقوبة الحرمان النهائي من الدراسة، رغم تأييدهم ضرورة محاسبة الطالب على مخالفته.

وقال أحد المغردين في موقع "إكس" معلقًا على العقوبة "الطالب ارتكب خطأً كبيرًا، لكن الحرمان النهائي يعني تنهون مستقبله وحياته".

ولم تعلق وزارة التربية على الحادثة وردود الفعل الواسعة عليها.

وعادة ما تقتصر عمليات الغش في الامتحانات، على إحضار الملخصات الورقية لداخل القاعة أو الاستعانة بوسائل اتصال صغيرة الحجم.

وشهدت الكويت في الدورة الامتحانية الحالية للثانوية العامة، التي يُتوقع صدور نتائجها يوم غدٍ الخميس، تسريبًا لأسئلة إحدى المواد قبل بدء الامتحان بساعات؛ ما دفع الوزارة لتأجيله إلى يوم آخر بأسئلة جديدة، وفتح تحقيق في الحادثة.