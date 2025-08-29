من معرض دمشق إلى السومرية.. سلاف فواخرجي تثير الجدل

أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشورات رأى فيها الكثيرون انتقاداً للأوضاع الراهنة في سوريا.

وربطت فواخرجي بين إعادة افتتاح "معرض دمشق الدولي" وحملة الإخلاء القسري لسكان منطقة السومرية غرب العاصمة، مشيرة إلى أن هذه الأحداث تتم وسط ظروف عدها البعض "غير لائقة".

أخبار ذات علاقة ما رسالة الشرع في افتتاح معرض دمشق الدولي؟ (فيديو)

ورأى كثير من المنتقدين أن منشور فواخرجي يحمل تلميحًا ضمنيًا لتبرئة النظام السوري السابق وتوجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة الحالية، ما أشعل موجة غضب عبر منصات التواصل، بينما عد آخرون، وإن كانوا قلة، أن ما كتبته يدخل في إطار حرية التعبير وحق الفنان في إبداء الرأي إزاء ما يحدث في بلاده.

وفي منشور على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عبّرت فواخرجي عن استغرابها من كثافة الأخبار "الصادمة والمتسارعة"، على حد وصفها، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الانفصام" بين مشهد الاحتفالات بمعرض دمشق الدولي، وبين ما حدث بالتزامن من مقتل عنصرين من "الدفاع الجديد"، قائلة: "في الوقت الذي مات فيه شابان استهدفهما الكيان، كان البعض يرقص في افتتاح المعرض"، وفق تعبيرها.

وتساءلت الفنانة السورية، بنبرة بدت غاضبة ومشحونة بالانفعال: "هل حقًا ما حدث في السومرية كان فقط لأنهم علويون؟ لقد دخلوا عليهم بالسيف وضربوهم واعتقلوهم وأحرقوا سندات ملكية منازلهم، هل هؤلاء الآن مشردون في الشوارع؟".

أخبار ذات علاقة ما حقيقة منع سلاف فواخرجي من الظهور على القنوات السورية؟

كما تابعت بأسئلة أثارت الكثير من ردود الفعل: "ألم يكن كافيًا ما شهده السوريون من إبادات وقتل وذبح وتهميش طائفي؟ أليس التهجير الطائفي واستبدال سكان بأشخاص من طوائف أخرى لا يزال واقعًا؟ وهل ما زال البعض يتهم أهل السويداء بالخيانة؟".

وختمت فواخرجي منشورها بسلسلة من الأسئلة التي أحدثت جدلًا في التعليقات: "هل هذه الأخبار كاذبة ومفبركة، أم أنها حقائق؟ هل انتصرت الثورة فعلًا؟ أعذروني على كثرة تساؤلاتي وجهلي.. أفيدونا أفادكم الله".