شهد الطريق الدائري في مصر، صباح اليوم الأربعاء، حادثا مروعا، بعد اصطدام 25 سيارة خلّف إصابة 26 شخصا بين إصابات خطيرة ومتوسطة وضعيفة.

ونُقل نصفهم إلى المستشفى عن طريق عدد من سيارات الإسعاف، بينما تم إسعاف جزء منهم في مكان الحادث.

وفي التفاصيل، تلقت النجدة بلاغا، بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري بجوار نزلة الرماية، بين سيارة نقل كانت تقل مواد بناء، وعدد من السيارات النقل والملاكي بلغ عددها 25 سيارة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وعدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية تحطم عدد كبير من السيارات بشكل كبير.

وكشفت مصادر أنه تبين بالمعاينة لموقع الحادث تصادم نحو 25 سيارة نقل وملاكي؛ ما أسفر عن وقوع 26 إصابة، حيث تم نقل 13 مصابا للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية، فيما رفض 13 آخرون النقل كانوا تعرضوا لإصابات غير حرجة ما بين سحجات وكدمات.

وتحرر محضر بالواقعة، وقامت الأوناش التابعة للمرور بنقل آثار الحادث من الطريق، بعدما تسبب الحادث في شلل الحركة المرورية على الطريق الدائري.