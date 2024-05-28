iOS 18 يجعل من آيفون مركزًا للذكاء الاصطناعي

من المرجح أن تقدم شركة أبل تحديثًا لخريطة طريق الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها في مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين القادم في الفترة من الـ10 إلى الـ14 من يونيو/حزيران.

سيكون مؤتمر المطورين 2024 WWDC لشركة أبل هو الحدث الأكثر أهمية منذ عقد من الزمن، فبعد أسابيع قليلة، سيعتلي تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل المسرح لمشاركة إستراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك بعد أن استضافت الأسماء الكبيرة، بما في ذلك OpenAI ومايكروسوفت وغوغل، أحداثًا في الأسابيع القليلة الماضية حيث تصدر الذكاء الاصطناعي الإعلانات الرئيسة، فقد حان الوقت لشركة أبل لإصدار إعلانات هامة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشاركة التقدم الذي أحرزته لمواكبة منافسيها في شركات التكنولوجيا الكبرى.

تغييرات ملحوظة قادمة

يعتقد الكثيرون أن نظام التشغيل iOS 18 يمكنه تعزيز جهاز آيفون من خلال تقديم ميزات وتصميمات جديدة رئيسة، وفيما يلي التغييرات الملحوظة القادمة إلى iOS 18.

نسخ المذكرة الصوتية

تعمل شركة أبل على جلب ميزة النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المذكرات الصوتية. ويسمح هذا للتطبيق بتحويل الصوت تلقائيًّا إلى نص، ما يجعله مفيدًا للطلاب والصحفيين على حدٍ سواء.