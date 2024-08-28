في مأساة جديدة.. مصرع 8 يمنيين جراء انهيار مبنى سكني

أكدت تقارير إعلامية يمنية انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، في صنعاء العاصمة.

وبحسب التقارير، فإنّ "انهيار المبنى كان بفعل هطول الأمطار الغزيرة، وتدفق مياه السيول الكبيرة، مما أثر في أساساته، وأدى إلى انهياره".

وأشارت إلى أن "انهيار المبنى أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص من ساكنيه، فضلاً عن تعرض آخرين لإصابات متفرقة ومتفاوتة بعضها وُصفت بالحرجة".

وتشهد غالبية المحافظات اليمنية، منذ عدة أسابيع، منخفضاً جوياً تسبب بهطول أمطار غزيرة تحولت إلى سيول جارفة، وبأضرار جسيمة على المستويين البشري والمادي، وكذا تسببت بإتلاف المزارع ونفوق الحيوانات وغرقها.

ونجم عن انهيار ثلاثة سدود في وقت سابق مساء أمس الثلاثاء، في مدينة ملحان غربي محافظة المحويت شمال غرب اليمن، جريان المياه بشكل واسع، إذ وصلت إلى محافظتي حجة والحديدة، وفقد على إثرها عشرات الأشخاص، وغرق كثيرين، وتهدمت المنازل والمباني، وجرفت سيارات وتضررت، فضلاً عن محاصرة عدد من المناطق.

وذكرت مصادر يمنية أن مياه السيول المتدفقة والجارفة، جراء انهيار السدود الثلاثة، ما زالت متواصلة حتى اليوم الأربعاء، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة.