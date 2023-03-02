mbc تكشف حقيقة إيقاف عرض مسلسل "معاوية"

نفت مجموعة "mbc"، صحة التصريحات المتداولة التي تنسب إليها، بشأن مسلسل "معاوية"، وأكدت أنه لا علاقة لها بها تمامًا، ولم تصدر عنها.

وأفادت المجموعة في بيان أن "الخطابات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام باعتبارها صادرة عن بعض أو إحدى قنوات أو منصات MBC بخصوص مسلسل (معاوية)، مزوّرة ولا أساس لها من الصحة".