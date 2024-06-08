"الصفعة" تفجر موجة غضب ضد عمرو دياب.. ومطالبات باعتزاله
تواصلت ردود الفعل المستهجنة إثر قيام الفنان المصري عمرو دياب بصفع شاب من معجبيه خلال حفل زفاف بالقاهرة.
وتصدّر فيديو اعتداء دياب على شاب مواقع التواصل.
وكشف نشطاء عن هوية الشاب الذي تبين أنه يدعى م س أ، وهو خريج كلية التجارة قسم محاسبة، ومن مواليد محافظة الأقصر ويقيم في القاهرة، فيما طالبه آخرون بضرورة التقدم بشكوى ورفع دعوى قضائية ضد دياب.
ولم تتوقف ردود الفعل هنا فحسب، إنما دشن مغردون حملة ضد الفنان عمرو دياب وطالبوه بالاعتزال.
وتعود تفاصيل حادثة الاعتداء عندما كان الشاب يحاول التقاط سيلفي مع الهضبة خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، على نجل رجل الأعمال منصور عامر، داخل أحد الفنادق بالقاهرة، ليفاجأ برد فعل عنيف وقيام الفنان بصفعه أمام الحاضرين ما أثار استهجان الجميع واستنكارهم.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها عمرو دياب، إذ سبقها طرد مهندس الصوت بطريقة "غير لائقة"، كما وصف سائقه بالحيوان في فبراير الماضي.