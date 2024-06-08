"الصفعة" تفجر موجة غضب ضد عمرو دياب.. ومطالبات باعتزاله

وتعود تفاصيل حادثة الاعتداء عندما كان الشاب يحاول التقاط سيلفي مع الهضبة خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، على نجل رجل الأعمال منصور عامر، داخل أحد الفنادق بالقاهرة، ليفاجأ برد فعل عنيف وقيام الفنان بصفعه أمام الحاضرين ما أثار استهجان الجميع واستنكارهم.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها عمرو دياب، إذ سبقها طرد مهندس الصوت بطريقة "غير لائقة"، كما وصف سائقه بالحيوان في فبراير الماضي.