ترند "آيس كريم الكبة" يثير جدلاً في لبنان (فيديو)

أثار إعلان أحد المطاعم عن "الكبة النية" في مدينة طرابلس اللبنانية جدلاً واسعاً بين نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشتهر لبنان بوجبة الكبة النية، والتي تعتبر طبقاً شعبياً أصيلاً حاضراً في جميع مناطقه.

وابتكر أحد المطاعم في الإعلان عن وجبة الكبة النية، طريقة جديدة، إذ أخذ يضعه في أقماع تشبه أقماع الآيس كريم، بعد أن يقوم برصّها على شكل كرات.

وما لبث أن أصبح الإعلان "ترند" في طرابلس اللبنانية، حيث اختلف نشطاء بشأن ابتكار صاحب المطعم، وبينما أبدى البعض حماسته لتجربته، وصف البعض الآخر الطريقة بـ"المقززة"، مستنكرين تحويل اللحم إلى شكل الآيس كريم، ومعتبرين أن الأمر أصبح مبالغاً فيه.