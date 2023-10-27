منها عربية.. أفضل القرى السياحية لعام 2023

أعلنت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) عن القائمة الرسمية لأفضل القرى السياحية لعام 2023، بناءً على عدة مميزات للقرى، منها الريادة في مجال المحافظة على المناطق الريفية، والمناظر الطبيعية، والتنوع الثقافي، والقيم المحلية، وتقاليد الطهي.

ويتم تقييم القرى على أساس مجموعة من المعايير التي تغطّي 9 مجالات أساسية، هي الموارد الثقافية والطبيعية، والترويج للموارد الثقافية والحفاظ عليها، والاستدامة الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتنمية السياحية ودمج سلسلة القيمة، والحوكمة وتحديد أولويات السياحة، والبنية التحتية والاتصالات، والصحة والسلامة والأمن.

وفي هذه الدورة الثالثة، اختيرت 54 قرية من حول العالم من أصل 260، وانضمام 20 قرية جديدة إلى البرنامج التطويري الخاص بالمنظمة، لتصبح جميع القرى الـ 74 الآن جزءًا من شبكة أفضل القرى السياحية التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وتمّ الإعلان عن القرى المختارة خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في سمرقند بأوزبكستان.

وفي هذه المناسبة، قال زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن "السياحة يمكن أن تكون قوة مؤثرة للدفع نحو الشمولية وتمكين المجتمعات المحلية والتوزيع العادل للمنافع المكتسبة عبر المناطق"، مؤكدًا أن "المبادرة تعترف بالقرى التي سخّرت السياحة كمحفز لتحقيق التنمية والرفاهية".

وتتألف المبادرة من ثلاث ركائز: أفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية، والبرنامج التطويري التابع لأفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية، وشبكة أفضل القرى السياحية.

قائمة أفضل القرى السياحية للعام 2023 حسب منظمة السياحة العالمية هي كما يلي:

السلع، الأردن

بارانكاس، تشيلي

بايي، اليابان

كاليتا تورتيل، تشيلي

كانتافيجا، إسبانيا

تشاكاس، بيرو

شافين دي هوانتر، بيرو

دهشور، مصر

دوردو، الهند

دونغبايك، جمهورية كوريا

دوما، لبنان

إيريسييرا، البرتغال

فيلانديا، كولومبيا

هاكوبا، اليابان

هيغيراس، المكسيك

هوانغلينغ، الصين

خالبا دي كانوفاس، المكسيك

كاندوفان، إيران

لا كارولينا، الأرجنتين

قرية ليفيس، إثيوبيا

ليريشي، إيطاليا

مانتيجاس، البرتغال

موركوت، سويسرا

موسان، جمهورية كوريا

أوكو ماتسوشيما، اليابان

أوميتلان دي خواريز، المكسيك

أونياتي، إسبانيا

أوردينو، أندورا

أوياكاشي، الإكوادور

بوكارتامبو، بيرو

بينجليبوران، إندونيسيا

بيسكو إلكوي، تشيلي

بوزوزو، بيرو

سان أورسان، سويسرا

ساتي، كازاخستان

شلادمينغ، النمسا

سيهوا، جمهورية كوريا

سينتوب، أوزبكستان

شيراكاوا، اليابان

سيغوينزا، إسبانيا

شيرينجي، تركيا

سيوة، مصر

سلوني، كرواتيا

سورتيلها، البرتغال

سانت أنطون ام ارلبرغ، النمسا

تان هوا، فيتنام

تاكيلي، بيرو

توكاج، المجر

فاليني، مولدوفا

فيلا دا مادالينا، البرتغال

شياجيانغ، الصين

زاباتوكا، كولومبيا

زاغانا، الصين

تشوجياوان، الصين

القرى التي تم اختيارها للمشاركة في البرنامج التطويري هذا العام هي:

أسوكا، اليابان

بانيوس دي مونتيمايور، إسبانيا

بيليبانتي، إندونيسيا

سيوكانيشتي، رومانيا

سيفيتا دي بانيوريجيو، إيطاليا

إل سيسني، الإكوادور

إيزا، كولومبيا

كالي أوتشاجيز، تركيا

الكمالية، تركيا

كفار مساريك، إسرائيل

مادلا، الهند

أوناغة، المغرب

بيلا، إندونيسيا

بويرتو أوكتاي، تشيلي

سابيونيتا، إيطاليا

سانت كاترين، مصر

سارهوا، بيرو

تارو، إندونيسيا

فيلا دي فراديس، البرتغال.