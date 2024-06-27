روبوت يضحك.. اليابانيون يصنعون المعجزة (فيديو وصور)

نجح علماء يابانيون في جعل روبوت يبتسم "بشكل طبيعي" من خلال استخدام الخلايا البشرية، في إنجاز يمثّل ثورة تكنولوجية لأنّ الروبوتات عادة ما تكون مغطاة بجلد من السيليكون لا يتعرّق ولا تندمل جروحها.

ووفق وكالة "فرانس برس"، عرض باحثون من جامعة طوكيو النتائج التي توصلوا إليها في دراسة نُشرت في مجلة "سيل ريبورتس فيزيكل ساينس"، ونشروا مقطع فيديو بدت فيه مجموعة من الروبوتات وهي تُظهر ابتسامة طبيعية ولكن مخيفة.