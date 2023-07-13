نادين نجيم تقدم مفاجآت درامية في 2024

وأضاف شحادات أن العمل من إخراج اللبناني فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح إخوان"، وسيكون جاهزاً للعرض في موسم رمضان 2024 المقبل.

ووعد الكاتب السوري الجمهور بجرعة كبيرة من المفاجآت الدرامية التي لا يتوقعها أحد.

وبين الكاتب أن نقطة واحدة تجمع المسلسلين هي وجود النقيب "سما عقل" التي ستدخل في مغامرة جديدة ومهمة مختلفة تماماً".

كما نفى تقاطع العملين بالبيئة، فلا وجود للحارة الشعبية في "2024".

وكان كل من الكاتب شحادات والمخرج فيليب أسمر أعلنا، عبر حساباتهما الرسمية على "فيسبوك" و"انستغرام"، العمل، وأرفقا الإعلان بصور جمعتهما مع بطلته "نادين نسيب نجيم"، ليتلقيا المباركات من الجمهور الذي أعرب عن حماسته، وتمنى بعضهم أن تظهر نجيم بصورة مختلفة عن أعمالها السابقة.