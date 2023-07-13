نادين نجيم تقدم مفاجآت درامية في 2024
تستعد النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم للعب دور البطولة برفقة الفنان السوري محمد الأحمد بثنائية درامية هي الأولى لهما معاً في مسلسل "2024"، الذي يقوم بكتابة نصه حاليا الكاتب السوري بلال شحادات بالشراكة مع نادين جابر.
وبين الكاتب السوري، في حديث لموقع "فوشيا"، أن المسلسل سيحمل قصة جديدة وأحداثا وشخصيات ليس لها علاقة بمسلسل "2020" الذي عُرض في موسم رمضان 2021.
وأضاف شحادات أن العمل من إخراج اللبناني فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح إخوان"، وسيكون جاهزاً للعرض في موسم رمضان 2024 المقبل.
ووعد الكاتب السوري الجمهور بجرعة كبيرة من المفاجآت الدرامية التي لا يتوقعها أحد.
وبين الكاتب أن نقطة واحدة تجمع المسلسلين هي وجود النقيب "سما عقل" التي ستدخل في مغامرة جديدة ومهمة مختلفة تماماً".
كما نفى تقاطع العملين بالبيئة، فلا وجود للحارة الشعبية في "2024".
وكان كل من الكاتب شحادات والمخرج فيليب أسمر أعلنا، عبر حساباتهما الرسمية على "فيسبوك" و"انستغرام"، العمل، وأرفقا الإعلان بصور جمعتهما مع بطلته "نادين نسيب نجيم"، ليتلقيا المباركات من الجمهور الذي أعرب عن حماسته، وتمنى بعضهم أن تظهر نجيم بصورة مختلفة عن أعمالها السابقة.