نالت الباز الذهبي.. إندونيسية كفيفة تبهر الحضور في America’s Got Talent

أرياني، البالغة من العمر 17 عاماً، قالت إن "التحدي الأكبر بالنسبة لها هو النظر إليها على أنها كفيفة وليست موسيقية، وإن حلمها هو أن تصبح أكبر ديفا في العالم مثل ويتني هيوستن، وأن تفوز بجائزة الغرامي".