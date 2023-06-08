نالت الباز الذهبي.. إندونيسية كفيفة تبهر الحضور في America’s Got Talent
حصدت فتاة إندونيسية "الباز الذهبي" في برنامج "America's Got Talent" الشهير.
وشهدت الحلقة الثانية من الموسم الثامن عشر من برنامج America's Got Talent مشاركة فتاة كفيفة من إندونيسيا اسمها "بوتري أرياني"، قدمت أداءً مبهرا دفع عضو لجنة التحكيم سيمون كويل إلى الضغط على الباز الذهبي، ليكون أول باز ذهبي يضغط عليه هذا الموسم.
أرياني، البالغة من العمر 17 عاماً، قالت إن "التحدي الأكبر بالنسبة لها هو النظر إليها على أنها كفيفة وليست موسيقية، وإن حلمها هو أن تصبح أكبر ديفا في العالم مثل ويتني هيوستن، وأن تفوز بجائزة الغرامي".
وشاركت أرياني من خلال العزف على البيانو وتقديم أغنيتها الأصلية المبهرة، التي نالت إعجاب الجمهور الذي صفق لها مطولا، وسط حالة من التأثر والبكاء.