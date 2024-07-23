ذكرت صحف ومواقع مصرية، بينها القاهرة 24، وصدى البلد، أن جنازة الفنان الذي يُعد "أشهر طفل" في مصر، ويلقب بالطفل المعجزة، شهدت قصة إنسانية مؤثرة، بطلها الفنان المصري الراحل أحمد فرحات، الذي عاش حياته محروما من الإنجاب، لكنه غادر الدنيا رفقة طفل شاركه النعش المحمول على الأكتاف باتجاه المقابر.

الواقعة المؤثرة شهدتها جنازة الفنان التي خرجت من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة في نفس توقيت جنازة طفل رضيع، حيث وضع موظفو المسجد جثمان الطفل في ذات النعش الذي يحمل جثمان الفنان.

وسط غياب نجوم الفن.. خروج جثمان الفنان أحمد فرحات من مسجد عمرو بن العاص إلى مثواة الأخير بمقابر زينهم Posted by ‎القاهرة 24‎ on Monday, July 22, 2024

وتوفي فرحات الأحد، إثر جلطة دماغية أصابته، عن عمر ناهز 73 عامًا. وكان فرحات، تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، ليتفاجأ بأنه مصاب بجلطة دماغية.

وبعد إصابته بجلطة، قال فرحات في تصريحات سابقة، إنه "فوجئ بإصابته بجلطة حيث كانت حالته الصحية طبيعية، قبل تدهورها".

يذكر أن الفنان أحمد فرحات قدّم خلال طفولته عدة أفلام شهيرة، مع عدد من النجوم الكبار، منها "طاقية الإخفاء"، و"إشاعة حب"، واشتهر بـ"الطفل المعجزة"، إلا أنه غاب عن الفن لعقود طويلة، قبل أن يعود إليه في شيخوخته من خلال عدة أعمال.