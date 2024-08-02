تحولت رحلة مواطن سعودي إلى تركيا من أجل قضاء إجازة الصيف إلى كابوس، بعد غرق زوجته رشا الصيعري (25 عامًا) ووفاتها أثناء ممارستها السباحة في أحد شواطئ مدينة غيرسون التركية.

الزوج البالغ من العمر 30 عامًا أصيب من جراء الحادثة وهو الآن يتلقى العناية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الزوجين كانا يسبحان في شاطئ مدينة غيرسون الواقعة شمال شرقي تركيا على ساحل البحر الأسود، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من إنقاذ الزوجة التي غرقت نتيجة عدم خبرتها في التعامل مع أمواج البحر.

وقال والد الزوجة، عيضة الصيعري، لوسائل إعلام عربية إن رشا تواصلت مع أسرتها قبل ساعة من وفاتها، وتضمن حديثها التعبير عن سعادتها بالسفر، إذ كانت توثق التفاصيل جميعها، حتى اللحظة التي جرى الاتصال فيها من الزوج الذي أكد للأسرة غرق رشا في أثناء ممارستها السباحة.

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وأضاف: "رشا رحمها الله، طيبة وحنونة، وأشعر بحزن شديد على فراقها، فهي أكبر بناتي"، وأكد في الوقت ذاته صعوبة مشاعر الفقد، قائلاً: "الإنسان لا يعرف مصيره. سبحان الله، ذهبت للسياحة وهي تظن أنها ستعود".

وكشف سالم الصيعري، أحد أقارب الأسرة، أن الزوج يعمل معلمًا في مدينة عرعر شمالي السعودية، مشيرًا إلى أن الزوجين استمر زواجهما خمس سنوات دون وجود أطفال، وأنهما يقطنان مدينة عرعر، في حين تستكمل إجراءات الوفاة وإقامة العزاء في مدينة شرورة السعودية.