مقتل نائب قائد شرطة لوس أنجلوس رميا بالرصاص

وقالت الشرطة إن أحد المارة رأى كلينكونبرومر مصابًا بجروح خطيرة في نحو الساعة السادسة مساء، وطلب له المساعدة فورًا، قبل نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وطلب لونا، خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، من الجمهور تقديم أي مقطع مصور قد يُظهر ما حدث.