حرب أخرى.. سيارة زوجة زيلينكسي "الفارهة" تثير جدلا (فيديو)

يخوض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وزوجته أولينا، حربا أخرى، بعد توالي التقارير الصحفية التي تزعم تورطهما في قضايا فساد، في وقت تشتد الحرب الروسية على كييف.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا تعرض الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وزوجته أولينا لتقارير صحفية تزعم تورطهما في قضايا فساد. وفق صحيفة "نيوزويك".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن السيدة الأولى لأوكرانيا وأثناء زيارة لها إلى باريس، قامت برحلة تسوق باهظة الثمن، أنفقت فيها 42500 دولار، لكنه ادعاء دحضته مجلة "نيوزويك".

ومن بين المزاعم الأخرى التي دحضتها المجلة الأمريكية أيضًا قيام الرئيس الأوكراني ببناء محفظة عقارية تمتد إلى الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، وقيام السيدة الأولى بشراء جزيرة خاصة.

وأردفت أن هناك صلة فرنسية بين الادعاءات الجامحة الأخيرة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول زوجة الرئيس، تتعلق هذه المرة بسيارة فاخرة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

ونشر موقع "Verite Cachee" (الحقيقة الكاملة) باللغة الفرنسية مقالا بعنوان: "أصبحت أولينا زيلينسكا المالك الأول لسيارة بوغاتي توربيون الجديدة كليا".

ويزعم التقرير أن أولينا زيلينسكا وفولوديمير زيلينسكي قد حصلا على عرض خاص للسيارة من شركة بوغاتي، أثناء زيارتهما إلى فرنسا الشهر الماضي، لاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنزال نورماندي.

وذكر التقرير أن زيلينسكا أُعجبت بالسيارة الجديدة، وقدمت طلبا لتصبح مالكة لواحدة من أول 250 سيارة تخطط الشركة لإنتاجها.

ونشر الموقع الفرنسي مقطع فيديو لشخص يدعى جاك بيرتين، يزعم أنه أحد موظفي شركة "بوغاتي" وهو يصف الصفقة، لكن المجلة الأمريكية أكدت أن الفيديو مزيف تداولته مواقع مشكوك فيها، وهو من ضمن "الدعاية الروسية المضللة" ضد أوكرانيا.

وكتب كايل جلين، من مركز مرونة المعلومات، الذي يكافح المعلومات المضللة، على منصة "إكس" إن "الفيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل واضح".

وأصدرت شركة بوغاتي نفيًا حادًا، ووصفت الأمر بأنه "أخبار كاذبة"، وهددت وكالة باريس باتخاذ إجراء قانوني ضد الأشخاص الذين يقفون وراء القصة الكاذبة. وفق شبكة "سي أن أن".

ولكن قبل أن تتمكن الحقيقة من ارتداء حذائها، انتشرت الكذبة على نطاق واسع. وقد التقط المؤثرون بالفعل القصة الكاذبة، ونشروها على نطاق واسع.