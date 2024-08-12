انهال تونسي على زوجته ووالدتها طعنا بالسكين، حتى أرداهما قتيلتين وفر هاربا، على إثر خلافات عائلية، بحسب ما أكدته صحف محلية.

الواقعة الصادمة شهدها "حي النصر" بولاية أريانة، إذ أفاد شهود عيان أن الخلافات تفاقمت بين الزوجين مؤخرا حتى قررت الزوجة مغادرة منزلها والمكوث عند والدتها.

وأثار هذا التصرف غضب زوجها الذي استل سكينا، وقام بإخفائه داخل طيات ملابسه، وذهب لزيارة حماته، بزعم محاولة إقناع زوجته في العدول عن قرارها والعودة بصحبته إلى منزل الزوجية.

وبمجرد مناقشة الخلاف وانفعال الزوجة، انهال الزوج طعنا في أنحاء جسد زوجته، لتصاب والدتها بالذهول، وتهرع للتدخل في محاولة لإنقاذ ابنتها، لتواجه هي الأخرى المصير نفسه.

وأمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية أريانة بعرض الجثمانين على الطبيب الشرعي، فيما تكثف السلطات الأمنية جهودها لسرعة ضبط وإحضار الجاني.