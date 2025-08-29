روبي تشعل أجواء ختام مهرجان المسرح الروماني في العلمين (فيديو)

أعربت المغنية والممثلة المصرية روبي، الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي في العلمين، والذي رفع شعار "كامل العدد".

ونشرت روبي مجموعة صور من الحفل، معلقة: "بجد من أحلى الحفلات اللي عملتها السنة دي، حفلة ختام مهرجان المسرح الروماني في العلمين.. جمهور جميل كنت مبسوطة جدًا معاكم، ويا رب تكونوا اتبسطتوا كمان".

وأحيت روبي حفلًا غنائيًا ضخمًا في ختام مهرجان المسرح الروماني بمدينة العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كامل العدد ضم آلاف الأسر والشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها الاستعراضية على طريقة "السندريلا"، منها: قلبي بلاستيك، ليه بيداري كده، 3 دقات متواصلة، وحتة ناقصة، وغيرها.