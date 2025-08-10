والد أنغام يوضح لـ"إرم نيوز" مستجدات وضعها الصحي

أوضح الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، في تصريحات لـ"إرم نيوز" تفاصيل جديدة عن مستجدات وضعها الصحي الحالي، قائلاً إنه يتواصل معها، يوميًا، وأنها بخير، وتمر بمرحلة تعافٍ في الوقت الحالي، مع تحسن لافت في حالتها الصحية، على حد قوله.

وأكد الموسيقار أن نجلته أنغام تواصل، حاليًا، تلقي العلاج اللازم عقب خضوعها لجراحة استئصال كيس دُهني وجزء صغير من البنكرياس، مُشيرًا إلى إنها ستعود إلى أرض الوطن في غضون أيام، عقب تماثلها الشفاء، وفق تعبيره.

وكان الإعلامي محمود سعد، أوضح أن العملية الجراحية الأخيرة التي خضعت لها الفنانة أنغام، قد أُجريت بنجاح تام، موضحًا أنها كانت عملية دقيقة وغير يسيرة، إلا أن الأطباء تمكنوا، بحمد الله، من إتمامها بنجاح، ومرور الحالة بسلام.

أخبار ذات علاقة تحسن صحة أنغام ومحمود سعد ينفي شائعات تدهور المناعة

ووجّه سعد، عبر بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، رسالة طمأنة إلى جمهور الفنانة ومحبيها، أكد فيها أن حالتها الصحية مستقرة وأنها بخير، راجيًا من الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، والعودة القريبة إلى جمهورها، وأرض الوطن.

تُجدر الإشارة إلى أن رسائل الدعم من مشاهير الوسط الفني إلى الفنانة أنغام، في تصاعد مُستمر، حيث وجَّه الفنان تامر عاشور رسالة دعم لها، من على مسرح حفله بمهرجان العلمين الجديدة، داعيًا لها بالشفاء العاجل، والعودة إلى جمهورها من جديد.

بينما عبّر عدد كبير من نجوم الفن عن تضامنهم مع أنغام وحرصهم على دعمها معنويًا من بينهم: عمرو دياب، وسميرة سعيد، وهند صبري، وغادة عبد الرازق، وأحمد جمال، و أحلام وكارول سماحة، ونوال الكويتية وآخرون.