جو طراد لـ"إرم نيوز": امتلك أدوات تمثيلية تخوّلني للمشاركة بأعمال عالمية

تحدث الممثل اللبناني جو طراد لـ" إرم نيوز" عن العوامل التي جذبته للمشاركة بمسلسل "لعب حب" الذي يجري عرضه، حاليًا، محققًا نسبة مشاهدة مرتفعة، وقال إن بساطة العمل واحتواءه على الكوميديا من أهم الأسباب التي دفعته للمشاركة بالتجربة، التي وصفها بالذكية التي تحمل الكثير من العوامل الجاذبة كالنص والإخراج.

وعن رأيه بدراما الفورمات التركية المُعربة قائل طراد: "نوعية نجحت للغاية، وبات الجمهور يحب مشاهدتها من خلال القصص المتنوعة التي يتم تقديمها، فضلاً عن أن هناك عاملاً مهمًا للغاية وهو حينما يجتمع عدة ممثلين من بلدان مختلفة لشهور في تركيا لتصوير العمل هذا يجعلهم مثل العائلة، ما يخلق حالة من التقارب في الكواليس وعلى الشاشة حيث الصدق والواقعية في الأداء. كما أن الشراكة بين الأتراك والعرب تساعد كثيرًا على تبادل وتناقل الخبرات".