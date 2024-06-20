جو طراد لـ"إرم نيوز": امتلك أدوات تمثيلية تخوّلني للمشاركة بأعمال عالمية
تحدث الممثل اللبناني جو طراد لـ" إرم نيوز" عن العوامل التي جذبته للمشاركة بمسلسل "لعب حب" الذي يجري عرضه، حاليًا، محققًا نسبة مشاهدة مرتفعة، وقال إن بساطة العمل واحتواءه على الكوميديا من أهم الأسباب التي دفعته للمشاركة بالتجربة، التي وصفها بالذكية التي تحمل الكثير من العوامل الجاذبة كالنص والإخراج.
وعن رأيه بدراما الفورمات التركية المُعربة قائل طراد: "نوعية نجحت للغاية، وبات الجمهور يحب مشاهدتها من خلال القصص المتنوعة التي يتم تقديمها، فضلاً عن أن هناك عاملاً مهمًا للغاية وهو حينما يجتمع عدة ممثلين من بلدان مختلفة لشهور في تركيا لتصوير العمل هذا يجعلهم مثل العائلة، ما يخلق حالة من التقارب في الكواليس وعلى الشاشة حيث الصدق والواقعية في الأداء. كما أن الشراكة بين الأتراك والعرب تساعد كثيرًا على تبادل وتناقل الخبرات".
ونوَّه طراد إلى أن شخصية "رامي" التي يطل بها خلال العمل تتشابه مع شخصيته الواقعية، مؤكدًا أنه أضاف بعض التفاصيل من أجل تميز العمل.
عملية جراحية
وعن حالته الصحية بعد إجراء عملية الرباط الصليبي، التي خضع لها مؤخرًا، قال جو: "أجريت العملية الجراحية منذ ساعات وأحادثك، الآن، وأنا أرقد على مضجعي وفق التعليمات الطبية، وأتمنى الخير، فالأمر مسألة وقت حيث تحتاج العملية للراحة لفترة طويلة، والتجربة صعبة بكل تأكيد ومن التجارب التي أرى أنها ستكون دفعة لي للأمام بأن أعود أقف على قدمي من جديد من أجل مواصلة العمل والحياة".
العالمية والدراما اللبنانية
ومن ناحية أخرى، كشف جو طراد ما وراء تصريحاته بجاهزيته للعالمية، حيث وصفها بأنها ليست خطوة مستحيلة، مؤكدًا على امتلاكه المقومات التي تؤهله لخوض تجارب فنية عالمية، وواصل القول إنه يجيد الحديث بثلاث لغات أجنبية، هي: الإنجليزية، والفرنسية، و التركية، متمنيًا أن يجد الطريق للمشاركة بأعمال أجنبية عالمية، ونوَّه إلى أن الأمر يحتاج فقط لمدير أعمال مميز يفتح المجال والاتصال بينه وبين صناع الأعمال الأجنبية للحضور بها.
وفي نهاية الحوار، تطرق جو للحديث أوضاع الدراما اللبنانية، مشددًا على أن الإنتاج اللبناني لم يعد موجودًا في الوقت الحالي، واصفًا الإنتاجات المشتركة بالمهيمنة والرائجة عربيًا. وقال إنه يرى أن التطور الذي يحدث في صناعة الدراما في الوطن العربي والإنتاجات المشتركة أمر مميز بحد ذاته.