اليمن.. انهيار جبلي بسبب الأمطار يغلق الطريق ويتسبب بإصابات (صور)

شهد أحد المنحدرات الجبلية في محافظة ذمار شمالي اليمن، انهيارًا لصخور كبيرة، بفعل غزارة هطول الأمطار لساعات طويلة، ما خلّف أضرارًا مادية كبيرة وإصابات بشرية عديدة، وتسبب بإغلاق كلي للطريق العام، وأدّى إلى توقف حركة السير وتنقّل المواطنين.

وشهد المنحدر المُطلّ على الطريق العام الرابط بين محافظتي ذمار والحديدة، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، انهيارًا لعدد كبير من الصخور الضخمة التي تساقطت على المركبات المارّة، ما تسبب في تلف العديد منها، فضلًا عن إصابة ركابها بجروح متفاوتة.

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وتسبب الانهيار الصخري، وفق مصادر يمنية، بإلحاق الأضرار بثلاث مقطورات كبيرة ذات حمولة متنوعة، إحداها كانت تحمل مشتقات نفطية، بالإضافة إلى تضرر عدد من سيارات ومركبات المواطنين، بينها سيارتان ودراجة نارية تابعة لإحدى دوريات شرطة المرور.

كما نجم عن ذلك إغلاق كامل للطريق العام، ما أعاق حركة السير، وخلق ازدحامًا مروريًا أسفل المنحدر الجبلي، وسط مخاوف كبيرة من وقوع كارثة إنسانية في حال تكرر الانهيار من أعلى الجبل.

وأظهرت صور متداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي في اليمن، حجم الأضرار التي لحقت بالمركبات، علاوة على توثيق ضخامة الصخور المتساقطة.

ولم يتم التأكيد بشأن وقوع وفيات من عدمه، بينما تأكد تعرض أشخاص لإصابات متعددة ومتفاوتة.

وتشهد العديد من المحافظات اليمنية، منذ عدة أيام، هطولًا متواصلًا للأمطار بغزارة، لتتحول إلى سيول جارفة، جرفت معها العديد من المواطنين والسيارات والماشية، وأتلفت كذلك مختلف الأراضي الزراعية، وخلّفت خسائر بشرية وأضرارًا مادية كبيرة.

وفي سياق متصل، أدّت السيول وهطول الأمطار بغزارة، الأربعاء، إلى انهيار منزل سكني في محافظة المحويت شمال غربي البلاد، بعد تأثر أساساته، ما أسفر عن وفاة طفلين وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأسرة التي كانت تقطنه.