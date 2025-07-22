ريتا حايك لـ"إرم نيوز": القضاء سيبت بخلافي مع المخرج جاك مارون

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حايك إنها حصلت على حقها المعنوي عن طريق دعم الجمهور لها في خلافها مع المخرج جاك مارون، قبل انطلاق العروض بقرابة شهرين.

وأكدت حايك في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أنها أغلقت صفحة الحديث عن الأزمة القائمة مع المخرج جاك مارون، مشيرة إلى أنها تترك الأمر في حيز القضاء اللبناني للبت في الخلاف بينهما، على حد قولها.

وعبرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها البالغة بحالة الدعم المعنوي الكبيرة التي تلقتها من جهة مسرحية "فينوس"، معتبرة أن هذا الدعم والطاقات الإيجابية، التي منحها إياها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمنزلة حصول على حقها المعنوي في أزمتها مع المخرج جاك مارون، وفق تعبيرها.

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وتأتي تصريحات ريتا حايك عقب تصاعد وتيرة الخلاف بينها وبين المخرج جاك مارون بشأن مسرحية "فينوس"، والذي وصل إلى حد تبادل الاتهامات في بيانات رسمية، وصولًا لنقطة اللجوء إلى القضاء للفصل بينهما في الحقوق المادية والأدبية.

وحسب البيان الإعلامي الصادر عن مكتب المحامي كابي جرمانوس، الوكيل القانوني للفنانة ريتا حايك، فإن تصريحات المخرج جاك مارون جاءت فيها مغالطات عدة، مشددًا أن موكلته تحتفظ بجميع المستندات التي تثبت أنها من بادرت إلى فكرة اقتباس المسرحية العالمية، وأن المخرج لا يمتلك أي وثيقة قانونية تُثبت خلاف ذلك، مشيرًا إلى أن إطلاق اسم "فينوس اللبنانية" على المسرحية يفتقر لأي أساس قانوني.

كما أكد البيان أن استخدام مصطلح "فينوس اللبنانية" يأتي لتبرير استمرار تقديم العرض فقط، بعد أن انسحبت ريتا حايك التي ساهمت بشكل مباشر في نجاح الفكرة عن طريق الإعداد والتقديم.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، تم اختيار الممثلة رولا بقسماتي لتكون بديلة لـ ريتا حايك في مسرحية "فينوس"، كما يواصل المخرج جاك مارون الترويج لجولات خارجية للمسرحية في عدة دول، على اعتبار أنه يمتلك الحقوق الفكرية والأدبية لمسرحية "فينوس"، ما يمنحه الحق في إنتاجها وعرضها دون بطلتها الأساسية ريتا حايك، في حين يرى أن حايك انسحبت من المسرحية بعد أن باتت جاهزة للعرض، متهماً إياها بمحاولة استغلال اسمه وشهرته.

في المقابل، ترى ريتا عبر بيان محاميها كابي جرمانوس أن كل اتهامات المخرج جاك مارون كيدية، مؤكدة أن إصراره على موقفه السلبي وتنكره للحقوق، وابتداع الروايات الوهمية، كانت سببًا جوهريًا في انسحابها من المسرحية قبل انطلاق عروضها بنحو شهرين.

وحسب مصادر إعلامية مطلعة في لبنان، فإن هناك احتمالين في حال بت القضاء اللبناني النظر في القضية المتعلقة بمسرحية "فينوس"، الأول وقف العمل عليها في حال ثبوت ملكية الفكرة للفنانة ريتا حايك، أو استكمالها في حال اعتبار المسرحية مأخوذة عن فورمات عالمي تتعلق حقوقه الفكرية والأدبية بأصحاب المسرحية العالمية الأصليين.