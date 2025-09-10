فيديو لمحمد فاروق يثير الجدل.. والداخلية تكشف حقيقته

أثار مقطع فيديو نسب للممثل المصري محمد فاروق جدلاً واسعًا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره وهو يزعم اكتشافه تسجيله كمتوفى منذ 3 أشهر في السجل المدني، ما ترتب عليه فرض غرامة مالية أثناء محاولته تجديد بطاقته الشخصية.

ورصدت وزارة الداخلية المصرية الفيديو المتداول على حساب فاروق بأحد المنصات، وبعد التحقيق، نفت الوزارة الادعاءات، وألقت القبض على صاحب الحساب، الذي تبين أنه يقيم بمنطقة العجوزة في الجيزة.

وبمواجهته، أقر بأن الفيديو تمثيلي، وأنه محاكاة صوتية لمقطع سابق نُشر قبله، وقام بإعادة نشره بهدف زيادة عدد المشاهدات.

كما تمكنت الشرطة من تحديد الشخص الذي صوّر الفيديو الأصلي، والمقيم في منطقة الظاهر بالقاهرة، حيث اعترف بأنه صوّره في عام 2024 ونشره على حسابه الشخصي على سبيل المزاح.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.