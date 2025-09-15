بدورته الـ77.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز إيمي 2025

شهد حفل توزيع جوائز إيمي السابع والسبعين لعام 2025، الذي أُقيم يوم الأحد على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، تكريم أبرز الأعمال التلفزيونية والفنانين.

وبرزت مسلسلات مثل "أدولسيشن"، و"ذا ستوديو"، و"هاكس"، و"سيفيرانس"، و"لاست ويك تونايت ويذ جون أوليفر"، و"ذا ليت شو ويذ ستيفن كولبير" بين الفائزين.

وبحسب موقع The Hollywood Reporter، إليك أبرز الجوائز:

أفضل مسلسل درامي: "ذا بيت"

أفضل مسلسل كوميدي: "ذا ستوديو"

أفضل مسلسل قصير أو مختارات: "أدولسيشن"

أفضل برنامج مسابقات تلفزيونية واقعية: "ذا ترايتورز"

أفضل مسلسل حواري: "ذا ليت شو مع ستيفن كولبير"

أفضل مسلسل منوعات مكتوب: "ذا لاست ويك تونايت وذ جون أوليفر"

أفضل حلقة منوعات خاصة (مباشرة): "ساترداي نايت لايف 50": الحلقة الخاصة بالذكرى السنوية

أبرز الفائزين في التمثيل:

أفضل ممثل في مسلسل درامي: نوح وايل، "ذا بيت"

أفضل ممثلة في مسلسل درامي: بريت لور، "سيفرانس"

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: تراميل تيلمان، "سيفرانس"

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: كاثرين لاناسا، "ذا بيت"

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم: ستيفن غراهام، "المراهقة"

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم: كريستين ميليوتي، "ذا بينغوين"

أخبار ذات علاقة جون أوليفر يفوز بجائزة "إيمي" بعد سخريته من ترامب وماسك

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم: أوين كوبر، "المراهقة"

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم: إيرين دوهرتي، "المراهقة"

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: سيث روجن، "ذا ستوديو"

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: جين سمارت، "هاكس"

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: هانا أينبيندر، "هاكس"

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: جيف هيلر، "سومبودي سموير"

جوائز الكتابة والإخراج:

أفضل كتابة لمسلسل درامي: دان جيلروي، "أندور"

أفضل كتابة لمسلسل قصير أو مختارات أو فيلم: جاك ثورن وستيفن غراهام،"المراهقة"

أفضل كتابة لمسلسل كوميدي: سيث روجن وإيفان غولدبرغ وبيتر هيوك وأليكس غريغوري وفريدا بيريز، "ذا ستوديو"

أفضل كتابة لمسلسل منوعات: "لاست ويك تونايت وذ جون أوليفر"

أفضل إخراج لمسلسل كوميدي: سيث روجن، "ذا ستوديو"

أفضل إخراج لمسلسل درامي: آدم راندال، "الخيول البطيئة"

أفضل إخراج لمسلسل قصير أو مختارات أو فيلم: فيليب بارانتيني، "المراهقة"

وشهد الحفل حضور نجوم مثل ستيفن كولبير، وجيف بروبست، وسيدني سويني، كما شارك ثنائي من نجوم المسلسلات الشهيرة لتقديم فقرات الحفل، بينها لم شمل طاقم مسلسل "القانون والنظام".

كما تضمن البرنامج فقرة تكريم للفنان الراحل فيليسيا رشاد، وتوزيع جوائز بوب هوب الإنسانية، وجمع تبرعات بقيمة 350 ألف دولار لنادي الفتيان والفتيات.