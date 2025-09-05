بدرية طلبة تكشف سر صمت وفاء عامر وتهاجم "نقابة المهن التمثيلية"

كشفت الممثلة المصرية بدرية طلبة السر وراء صمت مواطنتها وزميلتها وفاء عامر على الاتهامات التي طالتها بشأن تورطها في بيع الأعضاء والاتجار بالبشر وغيرها، والتي كانت حديث المجتمع المحلي والعربي، على مدار الأشهر الماضية.

وهاجمت بدرية، في مقابلة مع الإعلامية ياسمين عز، "نقابة المهن التمثيلية" بسبب عدم وقوفها إلى جانبها ودعمها في أزمتها، مثل ما بدر منها تجاه وفاء عامر.

وقالت إن وفاء عامر لم ترد على التجاوزات ضدها بسبب إعلان النقابة دعمها، بينما على النقيض من ذلك اتخذت موقفًا مختلفًا تجاهها في إشارة إلى قرار التحقيق معها وتحولها لمجلس تأديب.

بدرية طلبة تكشف سر صمت وفاء عامر وعدم ردها على اتهامات تجارة الأعضاء مجاناً على شاهد برنامج #كلام_الناس يعرض من... Posted by ‎MBC مصر‎ on Thursday, September 4, 2025

وفجّرت بدرية طلبة، مؤخراً، ردود فعل واسعة وناقدة بعد تناولها قضايا حساسة تتعلق بالفن وصناعة المحتوى، بالإضافة إلى الحديث عن علاقتها بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وما أُثير من شائعات حولها.

وأعربت بدرية عن استيائها من التجاوزات التي يتعرض لها الفنانون من البعض عبر منصات التواصل، مؤكدة أن الإساءات بلغت حد الاتهامات الباطلة، التي لم تجد من النقابة حماية كافية حيالها، ما دفعها للرد على المتجاوزين.

ياسمين عز: ايه حقيقة استبعاد ياسمين عبدالعزيز ليكي من مسرحيتها؟ .. بدرية طلبة تكشف التفاصيل لأول مرة (البيه... Posted by ‎MBC مصر‎ on Thursday, September 4, 2025

ياسمين عبد العزيز

أما بشأن الشائعات المتداولة حول وجود خلاف بينها وبين ياسمين عبد العزيز، نفت بدرية هذه الأنباء، مؤكدة أن علاقتهما لم تتأثر قط، لافتة أن ياسمين دائمًا إلى جوارها لمساندتها، سواء في حياتها المهنية أو الشخصية.

وأضافت أن الشائعات وصلت إلى درجة اتهام البعض لها بممارسة "سحر أسود" ضد ياسمين عبد العزيز، وهو ما وصفته بـ"الافتراء الغريب"، معبّرة عن دهشتها من حجم التحريف الذي طالها، قائلة: "لم أتصور أن تصل الشائعات إلى هذا الحد".

وحول ما تردد عن استبعادها من أحد العروض المسرحية الأخيرة لياسمين عبد العزيز، أوضحت بدرية أن العمل توقّف بناءً على طلب ياسمين نفسها، لأسباب خاصة، بعدما بدأت فعلًا في التحضيرات إلى جانب الفنانة إيمان السيد.

ولفتت بدرية طلبة إلى أنها لم تتدخل في أسباب وقف العمل في المسرحية، احترامًا لخصوصية الموقف ورفضًا للتطفل، وفق تعبيرها.