توأما شون "ديدي" تُطردان من لعبة أفعوانية (فيديو)

طُرد التوأم دليلة وجيسي جيمس كومبس، ابنتا الفنان شون "ديدي" كومبس، من لعبة أفعوانية في معرض مقاطعة أورانج بجنوب كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد رفضهما وضع هاتفيهما جانبا كما طلب السائق.

وأظهر مقطع فيديو حصل عليه موقع TMZ الشقيقتين، البالغتين من العمر 18 عامًا، وهما مربوطتان بالقطار قبل بدء اللعبة، قبل أن يُطلب منهما مغادرة الأفعوانية. وبعد تبادل الكلمات مع السائق، خرجت الفتاتان مع أصدقائهما.

وذكرت مصادر لموقع PageSix أن السائق كان "وقحًا" خلال التفاعل، مؤكدة أن التوأمين لم يُطلب منهما مغادرة المعرض بالكامل، وحصلتا لاحقًا على تذاكر لركوب اللعبة في وقت لاحق من اليوم.

يُذكر أن معرض مقاطعة أورانج السنوي، الذي يُقام في كوستا ميسا بولاية كاليفورنيا، يستمر 23 يومًا ويستضيف أكثر من 150 فعالية سنويا. وجاءت زيارة التوأمين بعد تخرجهما من المدرسة الثانوية في مايو، وبعد عام صعب قضاه والدهما في محاكمته الجنائية الشهيرة.

وخلال محاكمة ديدي في مانهاتن، واجه خمس تهم ضمن ثلاث لوائح اتهام فيدرالية، شملت الاتجار بالجنس والنقل لممارسة الدعارة والتآمر على الابتزاز.

وقد برّئ من تهم قانون "ريكو" والاتجار بالجنس، وأدين فقط بتهمة النقل لممارسة الدعارة، بينما نفى جميع المزاعم الأخرى.