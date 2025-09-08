"صورة المليون".. هل دفعت أسما شريف منير لارتداء الحجاب؟ (فيديو)

أعلنت الإعلامية والممثلة وخبيرة التجميل أسما شريف منير، فجر اليوم الاثنين، أنها قررت ارتداء الحجاب، وسرعان ما ضجت منصات التواصل الاجتماعي بذلك الخبر.

ونشرت أسما، ابنة الممثل المصري شريف منير، صورة لها برفقة زوجها، ظهرت وهي ترتدي الحجاب، وقالت معلقة: "الحمد لله. مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح".

ودفع قرار الشابة المصرية الكثيرين للتساؤل عن سر ارتداء أسما الحجاب، وما إن كان ذلك مرده إلى أسباب تتعلق بالشهرة وركوب "الترند"، كما يوصف، أم بإيمان حقيقي بالحجاب.

وأرجع طيف واسع من المعلقين ذلك الرأي إلى أن الكثير من المشهورات ومنهن فنانات ومذيعات ومدونات، أعلنَّ ارتداء الحجاب وعدنَ للتخلي عنه، أكثر من مرة، خلال حياتهن.

قصة "صورة المليون"

وكانت أسما شريف منير ظهرت في مقابلة مصورة، نهاية عام 2024، وتحدثت خلالها عن الصورة التي جعلتها تفكر في ارتداء الحجاب، وحققت مليون مشاهدة في عدة ساعات.

وقالت: "كنت عايزة أنام بس كنت بستعد أصلي الفجر عشان أنام براحتي للظهر، وقلت أفتح النور، وعجبني شكلي، ونزلت ريل عالساعة 4 الصبح على غير العادة، في وقت ميت ما فيش غير 4 يمكن يشوفوه".

وأضافت: "صحيت لقيت مليون فيو وبصراحة دي حاجة تبسط، وحوالي 3 إلى 4 آلاف كومنت كلهم بيقولوا شكلك حلو وبيدعولي، وقلت يارب يكون دعاءهم من نصيبي، ويارب أقدر أعمل الخطوة دي، وبجد نفسي آخذ الخطوة دي، وكنت عايزة ألبس الطرحة وأنزل".

وتابعت أسما: "تعلمت إني بني آدمه، وفيه بنات كثير لبسوا الحجاب وقلعته لأسباب كثيرة، ولإني تحت النظر وضغط الناس كبير وكتير بيتابعوني كنت محتاجة أكون مقدمة عالخطوة بقناعة تامة".