"خفيف الظل".. هذه صفات خطيب نادين نجيم

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن صفات خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ نارييكيان، وسبب حبها له، خلال ظهورها في برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الأخوان أحمد وعمرو سعد عبر شاشة mbc1.

وقالت نادين إن خطيبها رجل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وتقضي معه وقتاً رائعاً، بالإضافة إلى أنه مثقف ومتعلم وخفيف الظل، ويشجعها في كل أعمالها.

وأضافت أنه لا يمكنها الارتباط برجل بخيل، ورجل قليل الاهتمام، وهي تحب الرجل الداعم الذي يفتخر بزوجته، وأكثر ما يهمها بالرجل هو أن يكون طموحاً، ولا تهتم بجماله، بل تفضله وسيما، ذا كاريزما عالية، أسمر البشرة وحنونا.

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وأشارت نادين إلى أنها شخصية غير مادية، ولا تهتم لقيمة الهدية بقدر اهتمام الرجل بها، واكتفت بخاتم زمرد وخاتم ألماس ليكونا هدية الارتباط.

وأكدت أن شخصيتها تتسم بالصبر، ولا تتخلى عن الأشخاص المقربين منها بسرعة، وتقدم لهم الكثير من الفرص.