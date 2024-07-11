سوريا.. استدرجها وقتلها ثم رماها "قطعًا" في بئر

كشف تغيّب مديرة مدرسة تقيم في إحدى بلدات ريف – دمشق في سوريا عن جريمة مروّعة، انتهت بالقبض على المتهم.

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" أنّ بلاغًا ورد إليها عن تغيب مديرة مدرسة عن منزلها، منذ نحو أسبوع، وبعد تحريات مكثفة، تبين أن جارًا للمديرة كان آخر من رآها.

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وأضافت "الداخلية" أنها ألقت القبض على الجار، بعد كمين محكم، وتبين أنه من أصحاب السوابق، وذو سمعة سيئة، وأقرَّ بإقدامه على قتل المديرة، بسبب خلافات شخصية بينهما.

وفي التفاصيل، اعترف المتهم باستدراجه المجني عليها، ليلًا، إلى أرضه، قبل أن يُقدم على طعنها بأداة حادة عدة طعنات، وبعدها قام بتقطيع جثتها قطعًا صغيرة كي يتسنّى له رميها في البئر، الذي كان سطحه ضيقًا، ثم ردم البئر بالحجارة والأتربة في محاولة لإخفاء الجثة، كما قام بالتخلص من باقي قطع الجثة برميها للكلاب، قبل أن يخفي أدوات الجريمة.

وأُحيل المتهم إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.